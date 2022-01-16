"Евертон" оголосив про відставку тренера, який купив українця Миколенка

Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".

Клуб з Ліверпуля пообіцяв, що найближчим часом оголосить ім'я наступника Бенітеса. 61-річний іспанець очолював "Евертон" з липня 2021 року. Його контракт з клубом було розраховано до червня 2024 року.

Бенітеса вирішили звільнити після поразки у 22-му турі чемпіонату Англії від аутсайдера Прем'єр-ліги "Норвіча" - 1:2. Загалом ліверпульці в останніх 13 матчах АПЛ здобули лише одну перемогу. Вони мають 19 очок та займають в турнірній таблиці 15-те місце.

Рафаель Бенітес був ініціатором запрошення до "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка, який перейшов до англійського клубу з "Динамо" 1 січня.