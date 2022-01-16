"Евертон" оголосив про відставку тренера, який купив українця Миколенка
Англійський футбольний клуб "Евертон" звільнив з посади головного тренера іспанця Рафаеля Бенітеса
Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".
Клуб з Ліверпуля пообіцяв, що найближчим часом оголосить ім'я наступника Бенітеса. 61-річний іспанець очолював "Евертон" з липня 2021 року. Його контракт з клубом було розраховано до червня 2024 року.
Бенітеса вирішили звільнити після поразки у 22-му турі чемпіонату Англії від аутсайдера Прем'єр-ліги "Норвіча" - 1:2. Загалом ліверпульці в останніх 13 матчах АПЛ здобули лише одну перемогу. Вони мають 19 очок та займають в турнірній таблиці 15-те місце.
Рафаель Бенітес був ініціатором запрошення до "Евертона" українського захисника Віталія Миколенка, який перейшов до англійського клубу з "Динамо" 1 січня.
- Нагадаємо, 15 січня Віталій Миколенко провів проти "Норвіча" перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії.
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