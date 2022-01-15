Миколенко зіграв перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Миколенко вийшов на гру з "Норвічем" у стартовому складі "Евертона" та відіграв весь матч на лівому фланзі оборони.

Його команда вже до 18-ї хвилини пропустила двічі. На 16-й хвилині у власні ворота забив Майкл Кін. Одразу після цього перевагу "Норвіча" збільшив Адам Іда.

"Евертон" скоротив відставання у рахунку на 60-й хвилині зусиллями Рішарлісона.

"Евертон" програв "Норвічу" 1:2, та з 19 очками займає 15-те місце. "Норвіч" має 13 пунктів та йде 19-м.

Чемпіонат Англії

22-й тур

15 січня

"Норвіч" - "Евертон" 2:1

Голи: Кін, 16 (авт.), Іда, 18 - Рішарлісон, 60

Нагадаємо, 8 січня Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" та допоміг йому перемогти "Халл Сіті" у 1/32 фіналу Кубка Англії.

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