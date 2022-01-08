Миколенко переможно дебютував за "Евертон" в Кубку Англії
Український футболіст Віталій Миколенко дебютував за "Евертон" та допоміг йому перемогти "Халл Сіті" у 1/32 фіналу Кубка Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Миколенко вийшов у стартовому складі ліверпульців та зіграв за них перший матч після переходу з "Динамо". Наприкінці першого тайму українець заробив жовту картку. "Евертон" пропустив першим вже на 1-й хвилині, коли відзначився Тайлер Сміт. Ліверпульці ще в першому таймі відповіли голами Демарая Грея та Андре Гомеша.
На 71-й хвилині "Халл Сіті" зрівняв рахунок зусиллями Раяна Лонгмена та перевів гру в овертайм.
У додатковий час "Евертон" дотиснув суперника та переміг завдяки точному удару Ендроса Таунсенда на 99-й хвилині.
"Евертон" переміг "Халл Сіті" 3:2 та вийшов до 1/16 фіналу.
Кубок Англії
1/32 фіналу
8 січня
"Халл Сіті" - "Евертон" 2:3
Голи: Сміт, 1, Лонгмен, 71 - Грей, 21, Гомеш, 31, Таунсенд, 99
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Нагадаємо, 1 січня було оголошено про перехід Віталія Миколенка із "Динамо" до "Евертона".
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