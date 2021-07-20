Команда УПЛ оголосила про перехід форварда італійського клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Олександрії".

Аргентинець уклав з українським клубом контракт на два роки. Чи йдеться про повноцінний трансфер, чи про оренду не повідомляється.

24-річний Спінеллі є вихованцем аргентинського "Тігре". Також на батьківщині виступав за "Сан-Мартін Сан-Хуан". У 2018 році перейшов до італійської "Дженоа", яка орендувала його іншому італійському клубу - "Кротоне" та словенському "Коперу".

У вищому дивізіоні чемпіонату Італії Спінеллі не зіграв жодного матчу. У Серії B провів лише 6 ігор та забив 1 гол.

У минулому сезоні у 29 матчах за "Копер" забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.