Команда УПЛ оголосила про перехід форварда італійського клубу
Аргентинський форвард італійської "Дженоа" Клаудіо Спінеллі перейшов до "Олександрії"
Про це повідомляє офіційний сайт "Олександрії".
Аргентинець уклав з українським клубом контракт на два роки. Чи йдеться про повноцінний трансфер, чи про оренду не повідомляється.
24-річний Спінеллі є вихованцем аргентинського "Тігре". Також на батьківщині виступав за "Сан-Мартін Сан-Хуан". У 2018 році перейшов до італійської "Дженоа", яка орендувала його іншому італійському клубу - "Кротоне" та словенському "Коперу".
У вищому дивізіоні чемпіонату Італії Спінеллі не зіграв жодного матчу. У Серії B провів лише 6 ігор та забив 1 гол.
У минулому сезоні у 29 матчах за "Копер" забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.
- Нагадаємо, 15 липня колишній захисник збірної України Євген Селін підписав контракт з чернігівською "Десною".
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