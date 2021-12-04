Команда Ярмоленка сенсаційно перемогла "Челсі" в лондонському дербі
У 15-му турі чемпіонату Англії "Вест Гем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, несподівано переміг "Челсі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Андрій Ярмоленко весь матч просидів у запасі. Його одноклубникам у матчі з лідером Прем'єр-ліги довелося двічі відіграватися. На голи Тьягу Сілви та Мейсона Маунта вони відповіли точними ударами Мануеля Лансіні з пенальті та Джеррода Бовена.
Перемогу "Вест Гему" на 87-й хвилині приніс Артур Масуаку.
"Челсі", попри поразку 2:3, залишився 33 очками на першому місці в турнірній таблиці. "Вест Гем" має 27 пунктів та йде четвертим.
Чемпіонат Англії
15-й тур
4 грудня
"Вест Гем" - "Челсі" 3:2
Голи: Лансіні, 40 (пен.), Бовен, 54, Масуаку, 87 - Сілва, 28, Маунт, 44
- Нагадаємо, 2 грудня головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко заявив, що перехід Андрія Ярмоленка з англійського "Вест Гема" до італійського клубу неможливий через ліміт на легіонерів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе