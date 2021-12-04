Команда Ярмоленка сенсаційно перемогла "Челсі" в лондонському дербі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Андрій Ярмоленко весь матч просидів у запасі. Його одноклубникам у матчі з лідером Прем'єр-ліги довелося двічі відіграватися. На голи Тьягу Сілви та Мейсона Маунта вони відповіли точними ударами Мануеля Лансіні з пенальті та Джеррода Бовена.

Перемогу "Вест Гему" на 87-й хвилині приніс Артур Масуаку.

"Челсі", попри поразку 2:3, залишився 33 очками на першому місці в турнірній таблиці. "Вест Гем" має 27 пунктів та йде четвертим.

Чемпіонат Англії

15-й тур

4 грудня

"Вест Гем" - "Челсі" 3:2

Голи: Лансіні, 40 (пен.), Бовен, 54, Масуаку, 87 - Сілва, 28, Маунт, 44