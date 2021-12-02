Шевченко прокоментував чутки про перехід Ярмоленка до "Дженоа"

Про це Шевченко заявив у інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING.

За його словами, два місця для гравців без паспортів ЄС у команді з Генуї вже зайняті, тому наразі трансфери Андрія Ярмоленка та інших українських футболістів до італійського клубу не розглядаються.

"Посилення українськими гравцями? Я зайнятий командою. Трансферами опікуватимуться спортивний директор, він шукає та обирає. Я маю багато ігор, і я вже казав, що у нас два місця для гравців без європейського паспорта вже зайняті. У нас немає такої можливості", - сказав Шевченко.

Після 15-ти турів чемпіонату Італії "Дженоа" має 10 очок та перебуває у зоні "вильоту" - на 18-му місці.



Нагадаємо, 1 грудня у 15-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програла "Мілану" з рахунком 0:3.

Андрій Шевченко назвав причиною розгромної поразки "Дженоа" від "Мілану" в чемпіонаті Італії вищий клас суперника

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