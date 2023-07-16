Про це пише офіційний канал бригади "Азов".

Під час зустрічі Прокопенко сказав, що планує повернутися до військової справи та наголосив на необхідності повернути з полону всіх українських воїнів.

"Перебуваючи у полоні я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року. Я — солдат. Мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову", - сказав він.

Підполковник вважає, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

Зазначається, що наразі підполковник Денис Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом повернеться до виконання службових обов'язків.

"Особовий склад Азову, який чекав на повернення командира з полону більше року, радий вітати його в строю та готовий до виконання будь-яких поставлених завдань", - йдеться у повідомленні.