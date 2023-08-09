Командир підрозділу Terra розповів про загони смертників РФ на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни використовують підрозділи смертників. Це зеки, яких вони не хочуть у себе бачити й не жаліють. Їх використовують як м'ясо, не евакуюють, не надають їм підкріплення", - підкреслив Волохов.

За словами командира, українські захисники знищують ворога, який стоїть на шляху до перемоги.

"Вагнерівці, кадирівці, морпіхи, спецпідрозділи які десантуються на гвинтокрилах, - все це ми вже бачили. Не треба їх боятися, куля не розбирає й артилерійському снаряду байдуже. Байдуже кого росіяни кидають у бій, від цього наші дії не змінюються. Ми продовжуємо робити свою справу. Якщо вони будуть стояти на нашому шляху, то ми їх знищимо", - наголосив Волохов.