Командир підрозділу Terra розповів про загони смертників РФ на Бахмутському напрямку
Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни використовують підрозділи смертників
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни використовують підрозділи смертників. Це зеки, яких вони не хочуть у себе бачити й не жаліють. Їх використовують як м'ясо, не евакуюють, не надають їм підкріплення", - підкреслив Волохов.
За словами командира, українські захисники знищують ворога, який стоїть на шляху до перемоги.
"Вагнерівці, кадирівці, морпіхи, спецпідрозділи які десантуються на гвинтокрилах, - все це ми вже бачили. Не треба їх боятися, куля не розбирає й артилерійському снаряду байдуже. Байдуже кого росіяни кидають у бій, від цього наші дії не змінюються. Ми продовжуємо робити свою справу. Якщо вони будуть стояти на нашому шляху, то ми їх знищимо", - наголосив Волохов.
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