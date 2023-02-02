Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач угруповання сил і засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"На київському напрямку на даний момент ми не бачимо угруповання, яке могло би загрожувати наступом. Ми постійно проводимо моніторинг, відслідковуємо ситуацію. Один із підрозділів росіян, який там був сформований, переміщений назад на територію РФ, поряд із Луганською областю. Ймовірно, він буде застосовуватися саме там", - сказав він.

"У Білорусі також відбувається створення нових російських підрозділів. Проте поки всі бойові частини росіян йдуть на схід", - додав генерал.

За його словами, Росія, швидше за все, використовує Білорусь лише для підготовки своїх військових, а не як плацдарм для наступу.

Раніше Павлюк розказав і показав, як удосконалюють оборонні рубежі Києва та області.

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