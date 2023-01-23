Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

За його словами, триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва.

"Продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування противника. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу", - написав генерал.

Для облаштування укриттів використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче рівня поверхні ґрунту, уточнив Павлюк. Він зазначив, що споруди такого типу також дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних і ротних опорних пунктів.

У Генштабі ЗСУ раніше висловили припущення, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.