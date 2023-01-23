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Головна війна з Росією У Сухопутних військах розказали й показали, як удосконалюють оборонні рубежі Києва та області

У Сухопутних військах розказали й показали, як удосконалюють оборонні рубежі Києва та області

23 січня, 2023 понедiлок
12:08
війна з Росією на фото облаштування оборонних рубежів Києва та області

Продовжуються роботи з інженерного укріплення рубежів оборони Києва та області, зокрема облаштування вогневих точок на ймовірних шляхах просування ворога

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

За його словами, триває встановлення довготривалих фортифікаційних споруд на опорних пунктах підрозділів зі складу угруповання сил та засобів оборони Києва.

"Продовжується встановлення та облаштування вогневих споруд на ймовірних шляхах просування противника. Крім того, триває процес обладнання укриттів для захисту особового складу", - написав генерал.

Для облаштування укриттів використовуються залізобетонні споруди, які встановлюються нижче рівня поверхні ґрунту, уточнив Павлюк. Він зазначив, що споруди такого типу також дозволять максимально ефективно та безпечно організувати роботу командно-спостережних пунктів, а також взводних і ротних опорних пунктів.

  • У Генштабі ЗСУ раніше висловили припущення, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

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