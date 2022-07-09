Командувач Сухопутних військ ЗСУ зустрівся з керівниками армій 40 країн світу

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Протягом 6-8 липня у місті Гарміш-Партенкірхен, Німеччина, відбувалася щорічна конференція командувачів сухопутних військ збройних сил свропейських держав за участі командування армії США в Європі та Африці. Цьогорічна конференція зібрала командувачів сухопутних військ із понад 40 країн, що відзначає нагальність та актуальність питань щодо військової агресії РФ на території України. Це підкреслює і головна тема конференції – "Зустріч з викликом великомасштабного бою в Європі: сильніші разом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що делегація з України була одним із головних учасників конференції.

Під час свого виступу генерал-лейтенант Павлюк ознайомив учасників заходу з поточною безпековою ситуацією в районі ведення бойових дій, на тимчасово окупованій території України та вздовж державного кордону.

Також відбулися його двосторонні робочі зустрічі з начальником штабу армії США, командувачем сухопутних військ США в Європі та Африці, командувачем сухопутних військ ЗС Швеції, виконуючим обов’язки начальника штабу сухопутних військ ЗС Канади та командиром 18-го аеромобільного корпусу США в Європі. Обговорювали питання узгодження напрямків військового співробітництва та питання спільної підготовки підрозділів сухопутних військ ЗС України.

"Під час конференції усі учасники заходу підтвердили всебічну підтримку України, що вчергове засвідчило незмінність курсу України разом з всім цивілізованим світом", – наголосили в Генштабі.

5 липня у швейцарському місті Лугано відбулася конференція з відновлення України, де затвердили Луганську декларацію, яка передбачає сім принципів процесу відновлення країни.

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