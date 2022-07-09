English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Командувач Сухопутних військ ЗСУ зустрівся з керівниками армій 40 країн світу

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зустрівся з керівниками армій 40 країн світу

9 липня, 2022 субота
12:44
війна з Росією

У німецьких Альпах відбулася 29-та конференція командувачів сухопутних військ збройних сил європейських держав та США,в якій взяв участь т.в.о. командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Павлюк

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Протягом 6-8 липня у місті Гарміш-Партенкірхен, Німеччина, відбувалася щорічна конференція командувачів сухопутних військ збройних сил свропейських держав за участі командування армії США в Європі та Африці. Цьогорічна конференція зібрала командувачів сухопутних військ із понад 40 країн, що відзначає нагальність та актуальність питань щодо військової агресії РФ на території України. Це підкреслює і головна тема конференції – "Зустріч з викликом великомасштабного бою в Європі: сильніші разом", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що делегація з України була одним із головних учасників конференції.

Під час свого виступу генерал-лейтенант Павлюк ознайомив учасників заходу з поточною безпековою ситуацією в районі ведення бойових дій, на тимчасово окупованій території України та вздовж державного кордону.

Також відбулися його двосторонні робочі зустрічі з начальником штабу армії США, командувачем сухопутних військ США в Європі та Африці, командувачем сухопутних військ ЗС Швеції, виконуючим обов’язки начальника штабу сухопутних військ ЗС Канади та командиром 18-го аеромобільного корпусу США в Європі. Обговорювали питання узгодження напрямків військового співробітництва та питання спільної підготовки підрозділів сухопутних військ ЗС України.

"Під час конференції усі учасники заходу підтвердили всебічну підтримку України, що вчергове засвідчило незмінність курсу України разом з всім цивілізованим світом", – наголосили в Генштабі.

  • 5 липня у швейцарському місті Лугано відбулася конференція з відновлення України, де затвердили Луганську декларацію, яка передбачає сім принципів процесу відновлення країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Європа
Німеччина
ЗСУ
Баварія
США
Читайте також:
Військова повістка
6 липня, 2022 середа
Воювати доведеться всім боєздатним чоловікам України, - офіцерка ЗСУ Білозерська
На фото Збройні сили України
8 липня, 2022 п'ятниця
Верещук закликає мешканців південних областей терміново евакуюватися
Лаврову влаштували бойкот на зустрічі G20
8 липня, 2022 п'ятниця
Лаврову влаштували бойкот на зустрічі G20, він достроково залишив саміт
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.67
    Купівля 34.67
    Продаж 35.57
  • EUR
    Купівля 35.2
    Продаж 36.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
9 липня
13:20
Увага міни
На Харківщині прикордонники виявили заміновану ділянку дороги
13:04
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила про дощі та грози в Україні 10 липня
13:03
Ексклюзив
Снаряд M982 Excalibur
Новітні артилерійські боєприпаси вперше передадуть українській армії, - Згурець
13:00
Володимир Кличко та Олександр Усик (праворуч)
Усик залишає промоутерську компанію братів Кличків
12:58
Голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше
Будемо з вами аж до вступу України в ЄС: глава французького Сенату звернувся до Ради
12:53
рейкова війна
На залізниці у Брянській області стався вибух, - губернатор
12:48
Ексклюзив
Папа Франциск_Святослав Шевчук
Папа Франциск повинен визнати Патріархат Української греко-католицької церкви
12:44
Оновлено
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
У Конгресі вимагають від Байдена дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС відреагувало
12:31
Росіяни обстріляли Чернігівщину
Росіяни обстріляли Чернігівщину: пошкоджено будинок і господарське приміщення
12:21
Чотири російські ракети вдарили по Дружківці
Чотири російські ракети вдарили по Дружківці
12:08
У Шрі-Ланці протестувальники вдерлися до резиденції президента
У Шрі-Ланці протестувальники вдерлися до резиденції президента
12:07
Дерек Чісора та Кубрат Пулєв (праворуч)
Британський важковаговик вийшов на дуель поглядів у масці Бориса Джонсона
12:02
Українські піротехніки
Українські піротехніки знешкодили 1491 вибухонебезпечний предмет за добу
11:42
Ексклюзив
Путін
Путін вже два тижні нервує, хоча раніше не виявляв емоцій у публічному просторі, - політолог-міжнародник Воля
11:39
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог продовжує наступ від Ізюма на Слов‘янськ, але обмеженими силами, - Згурець
11:38
Звільнена з полону парамедикиня Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
Звільнена з полону парамедикиня Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
11:28
Coldplay
Гурт Coldplay виконав хіт "Океану Ельзи" у Варшаві
11:22
Оновлено
Харків
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: поранено 4 людей
11:10
обстріл ракета
Окупанти завдали по Сумщині щонайменше 7 ракетних ударів за добу
11:09
На Запоріжжі за добу російські окупанти 43 рази обстріляли населені пункти
На Запоріжжі за добу російські окупанти 43 рази обстріляли населені пункти
10:56
Оновлено
Кривий Ріг
Окупанти обстріляли з "Градів" житлові квартали Кривого Рогу, загинули дві жінки
10:47
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
Ломаченко проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу, - промоутер
10:43
Поблизу Херсону горить склад боєприпасів російських окупантів
Поблизу Херсону горить склад боєприпасів російських окупантів
10:36
Бен Уоллес
Очільник МО Великої Британії зустрівся з українськими військовими, які приїхали в країну на навчання
10:31
РФ втратила
Близько 37,2 тис. військових, 1638 танків і 108 засобів ППО: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:30
У Краматорську місцевий житель здавав ворогу переміщення та розташування ЗСУ
У Краматорську місцевий житель здавав ворогу переміщення та розташування ЗСУ
10:28
HIMARS
У Пентагоні оцінили вплив HIMARS на хід бойових дій на Донбасі
10:12
карта бойових дій
Мапа бойових дій в Україні: огляд подій 4-8 липня
10:11
Ексклюзив
десантні кораблі рф
Угруповання РФ у Чорному морі стало менше, - речник штабу Одеської ОВА Братчук
10:08
втрати окупантів
На Харківщині прикордонники знищили 5 окупантів за допомогою дрона
09:58
Оновлено
На Харківщині загарбники обстріляли птахокомплекс, сміттєзвалище та поля, постраждала жінка
09:49
Росія стягує для нового наступу в Україні техніку 1950-х років, - британська розвідка
09:46
втрати РФ
Українські військові знищили 9 російських танків
09:35
лісові пожежі
На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів горять поля та ліси
09:31
вбивство діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: понад 647 дітей зазнали поранень
09:20
Анжеліка Терлюга
Україна здобула чотири медалі в перший день Всесвітніх ігор
09:09
На Луганщині окупанти наступають по всій лінії фронту, щоб прорватися до Донеччини
08:41
Інфографіка
долар
Курс валют: ціна долара та євро на 9 липня
08:40
На Донеччині росіяни за добу вбили 5 людей, іще 8 поранили
07:50
танк
ЗСУ відбили наступ в районі Доломітного та не дозволили росіянам захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV