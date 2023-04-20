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Командувач Тихоокеанського флоту РФ пішов у відставку після перевірки боєздатності

20 квітня, 2023 четвер
12:46
Світ адмірал Сергій Авакянц

Командувач Тихоокеанським флотом адмірал Сергій Авакянц покинув свій пост після раптової перевірки боєздатності підрозділів, його призначили на нову посаду  

Про це інформують росЗМІ з посиланням на повноважного представника президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєв.

Про відставку стало відомо після раптової перевірки підрозділів Тихоокеанського флоту менше ніж тиждень тому.

Трутнєв не заявив про причини звільнення. Нині Авакянця очолить штаб, який займатиметься центрами військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання, які створять у 12 регіонах, зокрема "ДНР".

Згодом пресслужба флоту заявили, що Авакянц перебуває у відпустці з подальшим звільненням у запас для досягнення граничного віку служби в російській армії.

Адмірал Сергій Авакянц командував, як стверджують, одним із найпотужніших російських флотів - з 2012 року.

  • Нагадаємо, 14 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив раптову перевірку підрозділів Тихоокеанського флоту. Тоді й пройшли навчання за участю 25 тисяч військових щодо відображення можливої висадки десанту на Сахалін та Курили. У Кремлі назвали перевірку "рутинною".
  • Також Інститут вивчення війни зазначив, що навчання Тихоокеанського флоту є спробою РФ показати міць, якої немає.
  • Валентин Наливайченко, народний депутат України, колишній голова СБУ, зазначив, що у РФ перевірка Тихоокеанського флоту та навчання протягом останніх двох діб на Далекому Сході виявили проблеми, які там насправді існують.  

Новини
Росія
російська армія
перевірки
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