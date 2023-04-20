Про це інформують росЗМІ з посиланням на повноважного представника президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрія Трутнєв.

Про відставку стало відомо після раптової перевірки підрозділів Тихоокеанського флоту менше ніж тиждень тому.

Трутнєв не заявив про причини звільнення. Нині Авакянця очолить штаб, який займатиметься центрами військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання, які створять у 12 регіонах, зокрема "ДНР".

Згодом пресслужба флоту заявили, що Авакянц перебуває у відпустці з подальшим звільненням у запас для досягнення граничного віку служби в російській армії.

Адмірал Сергій Авакянц командував, як стверджують, одним із найпотужніших російських флотів - з 2012 року.