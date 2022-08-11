Командувача Чорноморського флоту Росії Осіпова зняли з посади, - росЗМІ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. з посиланням на російські телеграм-канали,

Новим командувачем ЧФ РФ призначено віцеадмірала Віктора Соколова.

Цю інформацію також підтвердив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко:

"Вибух військового аеродрому в Саках став для Путіна більшим ударом, ніж потоплення крейсера "Москва". Як у матеріальному плані, (шкода, яку завдавали своїми ударами 30 бомбардувальників, була набагато більшою за напівбезкорисне старе корито), так і в моральному – беззахисність важливого військового об'єкта була показана на всю країну і на весь світ… В результаті сьогодні стало відомо про звільнення командувача негідника Ігоря Осипова. Його замінить інший негідник, віце-адмірал Віктор Соколов".

Відзначимо, що про те, що Осіпова відсторонюють від посади говорили вже після знищення крейсера "Москва", але тоді він залишився "на плаву".

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