Командування РФ почне військові збори на Донбасі 24 серпня, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Командування ЗС РФ спрямовує основні зусилля на підтримання та нарощування стану бойової та мобілізаційної готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей завершується підготовка до зборів з військовозобов’язаними запасу, проведення яких передбачається з 24 по 28 серпня.

"Протягом тижня у з’єднаннях і частинах 1 і 2 АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, завершується розгортання наметових містечок для розміщення зазначених осіб і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки.

Нагадаємо, окупанти в ОРЛО анонсували військові збори і призов "резервістів".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb