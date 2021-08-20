Командування РФ почне військові збори на Донбасі 24 серпня, - розвідка
Окупаційні війська на Донбасі проведуть військові збори з 24 по 28 серпня
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
"Командування ЗС РФ спрямовує основні зусилля на підтримання та нарощування стану бойової та мобілізаційної готовності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей завершується підготовка до зборів з військовозобов’язаними запасу, проведення яких передбачається з 24 по 28 серпня.
"Протягом тижня у з’єднаннях і частинах 1 і 2 АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи", - йдеться в повідомленні.
Крім того, завершується розгортання наметових містечок для розміщення зазначених осіб і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки.
- Нагадаємо, окупанти в ОРЛО анонсували військові збори і призов "резервістів".
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