Комендантська година у Києві триватиме щоночі із 20:00 до 7 ранку

Про це повідомляє офіційний канал КМДА.



Комендантська година у столиці триватиме щоночі із 20:00 до 7 ранку.

Крім того КМДА наголошує, що під час комендантської години без перепусток пересуватися містом суворо заборонено. Зокрема усі цивільні особи, що не матимуть при собі відповідної документації під час перебування на вулиці у цей час будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.



Також КМДА нагадує, що громадський транспорт, магазини, аптеки та інші заклади мають право працювати вдень із 08:00 до 19:00.

Міська держадміністрація міста Києва наполегливо радить жителям столиці не пересуватися містом без нагальної потреба навіть вдень. А у разі сигналу про повітряну тривогу, терміново прослідувати до найближчих укриттів.

Комендантська година працює: на Київщині спіймано 159 шпигунів ворожих ДРГ, - Сабій



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb