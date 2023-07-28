Коментатор Вацко заінтригував інформацією про хитке становище Луческу в "Динамо"

Про це повідомив український журналіст і коментатор Віктор Вацко.

За інформацією джерела, сезон 2023/24 повинен стати для Мірчі Луческу останнім на посаді головного тренера "Динамо". Також є версія, що румун піде у відставку, якщо кияни не пройдуть кваліфікацію Ліги конференцій.

Чинний контракт 77-річного Луческу розрахований до наступного літа.

Мірча Луческу в "Динамо"

У минулому сезоні, за станом здоров'я Мірча Луческу, тимчасово був змушений передати обов’язки та повноваження головного тренера свому асистенту Олександру Шовковському.

Луческу очолює "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце.