Коментатор Вацко заінтригував інформацією про хитке становище Луческу в "Динамо"
Румунський тренер Мірча Луческу може достроково залишити київське "Динамо"
Про це повідомив український журналіст і коментатор Віктор Вацко.
За інформацією джерела, сезон 2023/24 повинен стати для Мірчі Луческу останнім на посаді головного тренера "Динамо". Також є версія, що румун піде у відставку, якщо кияни не пройдуть кваліфікацію Ліги конференцій.
Чинний контракт 77-річного Луческу розрахований до наступного літа.
Мірча Луческу в "Динамо"
У минулому сезоні, за станом здоров'я Мірча Луческу, тимчасово був змушений передати обов’язки та повноваження головного тренера свому асистенту Олександру Шовковському.
Луческу очолює "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце.
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