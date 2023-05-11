Про це Ілва Йоганссон написала у twitter.

"У Києві сьогодні, щоб обговорити нашу спільну безпеку. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко досягає чудових результатів", – написала Йоганссон.

За її словами, на порядку денному - співпраця правоохоронців, запобігання контрабанді зброї, робота над розслідуванням воєнних злочинів, підтримка для розмінування територій, де велися бойові дії.