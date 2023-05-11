Комісар ЄС із внутрішніх питань прибула до Києва
Ілва Йоганссон обговорить з українськими чиновниками нагальні питання, у тому числі запобігання контрабанді зброї і роботу над розслідуванням воєнних злочинів РФ
Про це Ілва Йоганссон написала у twitter.
"У Києві сьогодні, щоб обговорити нашу спільну безпеку. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко досягає чудових результатів", – написала Йоганссон.
За її словами, на порядку денному - співпраця правоохоронців, запобігання контрабанді зброї, робота над розслідуванням воєнних злочинів, підтримка для розмінування територій, де велися бойові дії.
- У четвер, 11 травня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав перший в історії візит глави МЗС України до Гватемали.
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