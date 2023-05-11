Історичний візит: очільник МЗС України вперше прибув до Гватемали
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав перший в історії візит глави МЗС України до Гватемали
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.
"Дмитро Кулеба прибув до Гватемали. Це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї впливової країни. Гватемала стає нашим ключовим союзником у Центральній Америці, рішуче підтримуючи суверенітет України та допомагаючи вийти в регіон Карибського басейну", - написав він.
Сам Дмитро Кулеба зазначив, що до Гватемали прибув на запрошення колеги Маріо Букаро Флореса, аби взяти участь в Раді міністрів Асоціації Карибських держав (АКД).
"Перший в історії візит міністра закордонних справ України до Гватемали. Перша в історії участь України в Раді міністрів АКД. Перший за десять років візит глави МЗС України до Латинської Америки. Мій візит до Латинської Америки є частиною курсу МЗС на відкриття нових горизонтів для України, українського бізнесу та громадян. Він відкриє нову сторінку відносин України з країнами Латинської Америки та посилить співпрацю з Глобальним півднем", - розповів Кулеба.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вважати контрнаступ ЗСУ, про підготовку до якого нині багато говорять, останнім.
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