Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник.

"Дмитро Кулеба прибув до Гватемали. Це перший в історії візит міністра закордонних справ України до цієї впливової країни. Гватемала стає нашим ключовим союзником у Центральній Америці, рішуче підтримуючи суверенітет України та допомагаючи вийти в регіон Карибського басейну", - написав він.

Сам Дмитро Кулеба зазначив, що до Гватемали прибув на запрошення колеги Маріо Букаро Флореса, аби взяти участь в Раді міністрів Асоціації Карибських держав (АКД).

"Перший в історії візит міністра закордонних справ України до Гватемали. Перша в історії участь України в Раді міністрів АКД. Перший за десять років візит глави МЗС України до Латинської Америки. Мій візит до Латинської Америки є частиною курсу МЗС на відкриття нових горизонтів для України, українського бізнесу та громадян. Він відкриє нову сторінку відносин України з країнами Латинської Америки та посилить співпрацю з Глобальним півднем", - розповів Кулеба.