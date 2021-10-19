Комітет Ради не отримував звернення про відсторонення Третьякової від п’яти засідань парламенту
До комітету Верховної Ради з питань регламенту ще не надійшло звернення всіх фракцій та депутатських груп про відсторонення нардепки Галини Третьякової від участі у п’яти пленарних засіданнях через заяву про смерть депутата Антона Полякова
Про це голова підкомітету з питань Регламенту ВР Павло Фролов заявив під час брифінгу в кулуарах парламенту, передає Укрінформ.
"Я запитував у секретаріату, у голови комітету. Вони кажуть, що ці документи (про відсторонення народного депутата Галини Третьякової – ред.) ще не надійшли, відповідно я їх не бачив. Без документів і звернення ми не можемо розглядати це питання", - зауважив він.
За словами Фролова, до Комітету також не надійшло звернення всіх голів фракцій та депутатських груп, окрім "Слуги народу", щодо відкликання Третьякової з посади керівника Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
- Нагадаємо, 8 жовтня нардепка-"слуга" Галина Третьякова написала в партійному чаті про смерть Антона Полякова: "одним ворогом стало менше". Нардеп Гео Лерос опублікував скріншот повідомлення.
- Згодом, керівники парламентських фракцій почали вимагаюти зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів.
- Після коментаря нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-"слуг" вийшли з чату.
- Також депутати готували звернення про відсторонення Третьякової від п’яти засідань парламенту.
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