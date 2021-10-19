Комітет Ради не отримував звернення про відсторонення Третьякової від п’яти засідань парламенту

Про це голова підкомітету з питань Регламенту ВР Павло Фролов заявив під час брифінгу в кулуарах парламенту, передає Укрінформ.

"Я запитував у секретаріату, у голови комітету. Вони кажуть, що ці документи (про відсторонення народного депутата Галини Третьякової – ред.) ще не надійшли, відповідно я їх не бачив. Без документів і звернення ми не можемо розглядати це питання", - зауважив він.

За словами Фролова, до Комітету також не надійшло звернення всіх голів фракцій та депутатських груп, окрім "Слуги народу", щодо відкликання Третьякової з посади керівника Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.



Нагадаємо, 8 жовтня нардепка-"слуга" Галина Третьякова написала в партійному чаті про смерть Антона Полякова: "одним ворогом стало менше". Нардеп Гео Лерос опублікував скріншот повідомлення.

Згодом, керівники парламентських фракцій почали вимагаюти зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів.

Після коментаря нардепки від "Слуги народу" Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-"слуг" вийшли з чату.

Також депутати готували звернення про відсторонення Третьякової від п’яти засідань парламенту.

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