"Одним ворогом менше": нардепка-"слуга" Третьякова про смерть Полякова
Представник фракції "За Майбутнє" Ігор Палиця заявив з трибуни ВР, що нардепка-"слуга" Галина Третьякова написала в партійному чаті про смерть Антона Полякова "одним ворогом стало менше". Нардеп Гео Лерос опублікував скріншот повідомлення
Про це передає позафракційний нардеп Гео Лерос.
Зазначимо, під час засідання Верховної Ради депутат "Партія "За майбутнє" Ігор Палиця звернувся до франції "Слуга народу".
"Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше", – заявив він.
Після цього в парламенті прозвучали вигуки "Ганьба".
Палиця продовжив свій виступ: "Хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третьякової. Я вважаю, що це неприпустимо, яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков…Померла людина, крім того, наш колега по парламенту. Я дуже прошу вас, дуже прошу пана Стефанчука зробіть, будь ласка, моральні висновки і скажіть, як треба виходити морально з цієї ситуації. Такого робити не можна".
У свою чергу, Гео Лерос оприлюднив скріншот повідомлення.
Одразу після цього репліку попросила сама Третьякова.
"У мене два зауваження: перше, звідки "За Майбутнє" знає, про що пише у чаті "Слуга народу"? А, по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією, вважають, що вони комусь можуть накидати "платки" мені на рота", – зазначила вона.
Стефанчук спробував зупинити Третьякову, а потім просто наказав вимкнути їй мікрофон.
Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з трибуни парламенту вибачився за слова Третьякової.
"Я хочу публічно вибачитись перед членами родини, близькими загиблого колеги. Про покійних говоримо або хороше, або нічого. Вшануємо його пам'ять хвилиною мовчання", - заявив він.
- Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.
- Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що причини смерті народного депутата Антона Полякова встановить розтин, який відбудеться у найближчі години.
- Причиною смерті народного депутата Антона Полякова названо гостру коронарну недостатність і гостру ішемічну хворобу серця.
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