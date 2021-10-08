"Одним ворогом менше": нардепка-"слуга" Третьякова про смерть Полякова

Про це передає позафракційний нардеп Гео Лерос.

Зазначимо, під час засідання Верховної Ради депутат "Партія "За майбутнє" Ігор Палиця звернувся до франції "Слуга народу".



"Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше", – заявив він.



Після цього в парламенті прозвучали вигуки "Ганьба".



Палиця продовжив свій виступ: "Хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третьякової. Я вважаю, що це неприпустимо, яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков…Померла людина, крім того, наш колега по парламенту. Я дуже прошу вас, дуже прошу пана Стефанчука зробіть, будь ласка, моральні висновки і скажіть, як треба виходити морально з цієї ситуації. Такого робити не можна".



У свою чергу, Гео Лерос оприлюднив скріншот повідомлення.

Одразу після цього репліку попросила сама Третьякова.

"У мене два зауваження: перше, звідки "За Майбутнє" знає, про що пише у чаті "Слуга народу"? А, по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією, вважають, що вони комусь можуть накидати "платки" мені на рота", – зазначила вона.

Стефанчук спробував зупинити Третьякову, а потім просто наказав вимкнути їй мікрофон.

Згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з трибуни парламенту вибачився за слова Третьякової.



"Я хочу публічно вибачитись перед членами родини, близькими загиблого колеги. Про покійних говоримо або хороше, або нічого. Вшануємо його пам'ять хвилиною мовчання", - заявив він.



Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що причини смерті народного депутата Антона Полякова встановить розтин, який відбудеться у найближчі години.

Причиною смерті народного депутата Антона Полякова названо гостру коронарну недостатність і гостру ішемічну хворобу серця.

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