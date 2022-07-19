Комітет Ради не зміг зібратися для розгляду питання про звільнення Венедіктової
Комітет Верховної Ради 19 липня не зібрав кворум для засідання щодо звільнення Ірини Венедіктової з посади Генеральної прокурорки
Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга Народу" Олександр Бакумов у телеграм.
За словами нардепа, Комітет Ради сьогодні не зібрав кворум, необхідний для розгляду постанови про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генеральної прокурорки України.
"Зранку профільний правоохоронний Комітет Верховної Ради не зміг зібрати кворум для проведення засідання щодо постанови про звільнення Генерального прокурора", - написав Бакумов.
- Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки.
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