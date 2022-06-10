Комітет Ради рекомендує уряду змінити керівництво митниці
Податковий комітет Верховної Ради визнав роботу Митної служби незадовільною та рекомендував Кабінету міністрів зробити кадрові рішення
Про це йдеться у проєкті рішення засідання комітету від 9 червня, передає ЕП.
На комітеті обговорювали повідомлення про випадки контрабанди та схем із ввезенням комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги, запобігання зловживанням.
Зрештою, Комітет визнав роботу Митниці незадовільною через проблеми в організації роботи з передачі на потреби ЗСУ конфіскованого майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави.
Нардепи звернули увагу на проблеми контролю за правилами переміщення валютних цінностей.
Крім того, на зустрічі обговорили боротьбу з незаконним переміщенням товарів через кордон, зокрема – випадки контрабанди тютюнових виробів.
"Натомість протягом останніх 3-х місяців в ЗМІ, у тому числі на офіційних веб-ресурсах правоохоронних органів, неодноразово поширювалася інформація щодо наявності зловживань, корупційних проявів у діях посадових осіб Одеської, Закарпатської та Волинської митниць", – йдеться у висновку комітету.
Відтак нардепи вважають, що інформація щодо можливих зловживань "підриває рівень довіри суспільства не лише до посадових осіб, а й взагалі до державної влади в Україні".
Отже, Податковий комітет рекомендував Кабінету міністрів спільно з Міністерством фінансів розглянути "викладені обставини та за наслідками вжити відповідні кадрові рішення".
На зустрічі наголошувалося також на проблемах черг на кордонах з обох боків, тож комітет також рекомендував уряду внести відповідні зміни для збільшення кількості пунктів пропуску, їхньої пропускної здатності тощо.
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