Комітет Ради рекомендує уряду змінити керівництво митниці

Про це йдеться у проєкті рішення засідання комітету від 9 червня, передає ЕП.

На комітеті обговорювали повідомлення про випадки контрабанди та схем із ввезенням комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги, запобігання зловживанням.

Зрештою, Комітет визнав роботу Митниці незадовільною через проблеми в організації роботи з передачі на потреби ЗСУ конфіскованого майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави.

Нардепи звернули увагу на проблеми контролю за правилами переміщення валютних цінностей.

Крім того, на зустрічі обговорили боротьбу з незаконним переміщенням товарів через кордон, зокрема – випадки контрабанди тютюнових виробів.

"Натомість протягом останніх 3-х місяців в ЗМІ, у тому числі на офіційних веб-ресурсах правоохоронних органів, неодноразово поширювалася інформація щодо наявності зловживань, корупційних проявів у діях посадових осіб Одеської, Закарпатської та Волинської митниць", – йдеться у висновку комітету.

Відтак нардепи вважають, що інформація щодо можливих зловживань "підриває рівень довіри суспільства не лише до посадових осіб, а й взагалі до державної влади в Україні".

Отже, Податковий комітет рекомендував Кабінету міністрів спільно з Міністерством фінансів розглянути "викладені обставини та за наслідками вжити відповідні кадрові рішення".

На зустрічі наголошувалося також на проблемах черг на кордонах з обох боків, тож комітет також рекомендував уряду внести відповідні зміни для збільшення кількості пунктів пропуску, їхньої пропускної здатності тощо.