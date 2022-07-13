Компанія "ArcelorMittal" відновила постачання сталі до Росії

Про це повідомляє Luxembourg Times із повисиланням на інформацію від компанії.

ArcelorMittal продає сталь зі свого великого металургійного заводу в Казахстані, на якому працюють близько 14 тисяч працівників.

Як переконують у компанії, відновлення продажів російським клієнтам було "єдиною альтернативою захисту життєздатності комбінату та збереження засобів до існування" його співробітників. Усі продажі "відбуваються у повній відповідності до санкцій і відповідного експортного контролю".

Торговельні санкції ЄС, спрямовані на покарання за вторгнення Москви, забороняють імпорт сталі та чавуну з Росії, але не обмежують поставки до Росії.

У березні повідомлялося, що найбільший європейський виробник сталі ArcelorMittal SA вилучив російську сировину зі свого ланцюга поставок.

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