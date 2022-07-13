Компанія "ArcelorMittal" відновила постачання сталі до Росії
Компанія "ArcelorMittal" відновила постачання сталі до Росії через Казахстан
Про це повідомляє Luxembourg Times із повисиланням на інформацію від компанії.
ArcelorMittal продає сталь зі свого великого металургійного заводу в Казахстані, на якому працюють близько 14 тисяч працівників.
Як переконують у компанії, відновлення продажів російським клієнтам було "єдиною альтернативою захисту життєздатності комбінату та збереження засобів до існування" його співробітників. Усі продажі "відбуваються у повній відповідності до санкцій і відповідного експортного контролю".
Торговельні санкції ЄС, спрямовані на покарання за вторгнення Москви, забороняють імпорт сталі та чавуну з Росії, але не обмежують поставки до Росії.
- У березні повідомлялося, що найбільший європейський виробник сталі ArcelorMittal SA вилучив російську сировину зі свого ланцюга поставок.
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