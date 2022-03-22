Найбільший європейський виробник сталі ArcelorMittal відмовився від російської сировини

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанії знадобилось три тижні, щоб зупинити поставки з Росії, адже вона була серед ключових постачальників залізної руди та вугілля для доменних печей у Європі.

"Раніше близько п’ятої частини вугілля для своїх європейських заводів компанія отримувала з Росії. Згідно з річним звітом, ArcelorMittal також купувала залізну руду в "Металлоінвеста" підсанкційного олігарха Алішера Усманова", – розповіли у виданні.

Герт Ван Поелворде, європейський генеральний директор ArcelorMittal заявив, що на третій квартал їм потрібно купити трохи більше сировини у неросійських постачальників. Але це не є великою проблемою для компанії. Він вважає, що війна в Україні змінить світові потоки сировини: протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю, який, у свою чергу, буде купувати менше палива з Австралії.