Найбільший європейський виробник сталі ArcelorMittal відмовився від російської сировини
Найбільший європейський виробник сталі ArcelorMittal SA вилучив російську сировину зі свого ланцюга поставок.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанії знадобилось три тижні, щоб зупинити поставки з Росії, адже вона була серед ключових постачальників залізної руди та вугілля для доменних печей у Європі.
"Раніше близько п’ятої частини вугілля для своїх європейських заводів компанія отримувала з Росії. Згідно з річним звітом, ArcelorMittal також купувала залізну руду в "Металлоінвеста" підсанкційного олігарха Алішера Усманова", – розповіли у виданні.
- Нагадаємо, найбільша нафтогазова компанія Японії Eneos Holdings припинила закуповувати нафту з РФ.
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