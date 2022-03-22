Найбільша нафтогазова компанія Японії Eneos Holdings припинила закуповувати нафту з РФ

Про це заявив глава компанії Цутому Сугіморі, передає Reuters.

"Тим не менш, російські поставки, на які Eneos підписала контракти до лютневого вторгнення, як очікується, будуть надходити до Японії приблизно до квітня, без будь-яких проблем з фінансовими розрахунками і відвантаженням", – заявив він.

Зауважимо, що Eneos Holdings – найбільша нафтогазова корпорація Японії, управляє рядом компаній, зайнятих в секторах енергетики, ресурсів і матеріалів. До складу JX Holdings входять три основні компанії: JX Nippon Oil & Energy, JX Nippon Oil & Gas Exploration і JX Nippon Mining & Metals.