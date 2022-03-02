Австрійська нафтогазова компанія відмовилася від мільярдного проєкту в Сибіру

Про це повідомляють на сайті компанії.



Відомо, що відмовитись від проєкту у компанії вирішили 1 березня.



"Виконавча рада OMV прийняла рішення не продовжувати переговори з Газпромом щодо потенційного придбання частки у розмірі 24,98% у розробці фази 4A/5A Ачимова на Уренгойському газоконденсатному родовищі та розірвати Основний договір купівлі-продажу від 3 жовтня 2018 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія Apple зупинила продажі всіх продуктів у Російській Федерації та обмежила Apple Pay та інші послуги за вторгнення РФ в Україну.

Також раніше повідомляли, що Google виділив $15 млн на допомогу Україні та відключив деякі функції Maps.

Додамо, швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка володіє російським газопроводом "Північний потік-2", оголосила про неплатоспроможність і звільнила вже понад 140 працівників.