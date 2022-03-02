Австрійська нафтогазова компанія відмовилася від мільярдного проєкту в Сибіру
Австрійська нафтогазова компанія OMV відмовилася від проєкту з розробки двох ділянок ачимовських відкладень Уренгойського родовища у Західному Сибіру.
Про це повідомляють на сайті компанії.
Відомо, що відмовитись від проєкту у компанії вирішили 1 березня.
"Виконавча рада OMV прийняла рішення не продовжувати переговори з Газпромом щодо потенційного придбання частки у розмірі 24,98% у розробці фази 4A/5A Ачимова на Уренгойському газоконденсатному родовищі та розірвати Основний договір купівлі-продажу від 3 жовтня 2018 року", – йдеться у повідомленні.
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