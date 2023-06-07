Звернення акторки було опубліковано у twitter компанії.

"Я люблю місця, де проливається кров - а у Diablo ІV вона ллється ріками", - заявляє у рекламному ролику акторка.

Аби взяти участь у змаганні, гравці мають запостити відео своєї ігрової смерті у Twitter або TikTok з хештегом #DiabloDeaths.

Підсумки конкурсу озвучить сама Меган Фокс 8 червня.

Довідково. Diablo ІV - нова частина всесвітньо відомої ігрової саги від американської компанії Blizzard. Наразі гра побила рекорд за швидкістю продажів Blizzard за всі часи.