Компанія Blizzard оголосила конкурс на найкращу смерть у грі Diablo ІV - поховальну промову для переможця зачитає Меган Фокс
Американська компанія Blizzard оголосила про конкурс на найкращу смерть у грі Diablo ІV - головним призом стане поховальна промова для ігрового персонажа переможця у виконанні Меган Фокс
Звернення акторки було опубліковано у twitter компанії.
"Я люблю місця, де проливається кров - а у Diablo ІV вона ллється ріками", - заявляє у рекламному ролику акторка.
Аби взяти участь у змаганні, гравці мають запостити відео своєї ігрової смерті у Twitter або TikTok з хештегом #DiabloDeaths.
Підсумки конкурсу озвучить сама Меган Фокс 8 червня.
Довідково. Diablo ІV - нова частина всесвітньо відомої ігрової саги від американської компанії Blizzard. Наразі гра побила рекорд за швидкістю продажів Blizzard за всі часи.
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