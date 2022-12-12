Це компанія підтвердила у коментарі російському виданню DTF.

Зазначається, що компанія не знає, чи зміниться ситуація у майбутньому, але продажі ігор у РФ та Білорусі призупинені з початку 2022 року.

Усі останні релізи компанії, серед яких Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare II, Diablo Immortal та Overwatch 2 не відображаються для нових гравців у лаунчері Blizzard

Також зазначається, що Diablo IV можна подарувати на російський чи білоруський акаунт, проте не відомо, чи запускатиметься вона.

Сама ж гра вийде 6 червня 2023 року.

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