Компанія Epic Games перерахувала для України прибуток з нового сезону відеогри Fortnite, - Федоров
VP Epic Games скерувала всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня до 3 квітня, на гуманітарну підтримку українців
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
За його словами, зібрали 144 мільйони доларів. Гроші розподілили між такими організаціями: Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen.
Ці організації надають екстрену допомогу, у тому числі медичну допомогу, продукти харчування та питну воду, предмети першої необхідності, юридичну допомогу та притулок в Україні. Також допомагають українським біженцям за кордоном.
- Нагадаємо, у Мінцифри повідомили про нові технологічні обмеження для Росії та Білорусі.
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