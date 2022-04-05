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Головна війна з Росією Компанія Epic Games перерахувала для України прибуток з нового сезону відеогри Fortnite, - Федоров

Компанія Epic Games перерахувала для України прибуток з нового сезону відеогри Fortnite, - Федоров

5 квітня, 2022 вiвторок
15:17
війна з Росією Epic Games

VP Epic Games скерувала всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня до 3 квітня, на гуманітарну підтримку українців

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, зібрали 144 мільйони доларів. Гроші розподілили між такими організаціями: Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen.

Ці організації надають екстрену допомогу, у тому числі медичну допомогу, продукти харчування та питну воду, предмети першої необхідності, юридичну допомогу та притулок в Україні. Також допомагають українським біженцям за кордоном.
 

 
  • Нагадаємо, у Мінцифри повідомили про нові технологічні обмеження для Росії та Білорусі.

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