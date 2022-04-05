Компанія Epic Games перерахувала для України прибуток з нового сезону відеогри Fortnite, - Федоров

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.



За його словами, зібрали 144 мільйони доларів. Гроші розподілили між такими організаціями: Direct Relief, ЮНІСЕФ, Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen.



Ці організації надають екстрену допомогу, у тому числі медичну допомогу, продукти харчування та питну воду, предмети першої необхідності, юридичну допомогу та притулок в Україні. Також допомагають українським біженцям за кордоном.



Нагадаємо, у Мінцифри повідомили про нові технологічні обмеження для Росії та Білорусі.