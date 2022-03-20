Компанія Epic Games пожертвує для України прибуток з нового сезону відео гри, - Федоров

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



За його словами, це найпопулярніша гра серед молоді.



"400 мільйонів людей грають по всьому світу. Головна мета компанії розказати про жорстоку війну, яка відбувається прямо зараз та показати наслідки нападу РФ на Україну",- написав Федоров.



Також він подякував Epic Games за підтримку України.



Новий сезон гри відбудеться з 20 березня по 4 квітня.

Нагадаємо, платіжна система PayPal офіційно почала працювати в Україні.