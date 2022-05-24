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Компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала два екскаватори для комунальників Чернігова

24 травня, 2022 вiвторок
13:59
війна з Росією

Понад місяць Чернігів перебував в облозі внаслідок військової агресії РФ на території України. Протягом цього періоду місту завдано значної шкоди

Зокрема, ударами ракет і бомб пошкодило лікарні, школи, дитячі садочки, інші навчальні заклади, бібліотеки, житлові будинки, адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури.  Суттєвих пошкоджень зазнали виробничі бази та техніка комунальних підприємств, які забезпечували роботу систем Чернігова, через що місто позбавлене можливості надавати жителям необхідний обсяг житлово-комунальних послуг.
 
Компанія Феррекспо відгукнулася на прохання Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка, оперативно придбала та поставила два фронтальних навантажувача (екскаватори) виробника JCB  загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. 
  
"Ми впевнені, що передана техніка дозволить відновити можливості комунального господарства Чернігова та забезпечити необхідні побутові потреби мешканців. Ми спостерігаємо надзвичайно складну ситуацію і з коштами на придбання необхідної дороговартісної техніки, і з її доставкою, особливо в населених пунктах, які першими зустріли агресора. Тому ми працюємо з гуманітарними запитами та спрямовуємо зусилля для надання першочергової допомоги туди, де вона найбільше потрібна", - повідомив Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.
 
Компанія Ferrexpo продовжує вивчати запити стосовно надання гуманітарної допомоги та оперативно забезпечувати їх. Наразі придбана техніка для інших населених пунктів Чернігівщини й Київщині та готується її постачання в місця нагальної необхідності. 
 
Довідка про Ferrexpo: 

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з  використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 40 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com. 

Костянтин Жеваго
Ferrexpo
новини Чернігова
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