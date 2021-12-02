Компанія Ferrexpo продовжує реалізацію проєкту з очищення річки Дніпро

Зарибок був придбаний у Державного підприємства Іркліївський розплідник рослиноїдних риб (Черкаська обл.) коштом Ferrexpo. До заходу долучилися працівники компанії, їхні родини та небайдужі місцеві жителі, незважаючи на прохолодну погоду. Увесь процес зариблення відбувався під контролем представників Полтавського рибоохоронного патруля.



З 2020 року група Ferrexpo реалізує комплексний проєкт спеціальної допомоги річковій екосистемі Дніпра, що прилягає до операційної бази підприємств групи Ferrexpo, шляхом поповнення цієї річки рибою для боротьби зі шкідливими синьо-зеленими водоростями, які накопичуються протягом літніх місяців.



Сергій Валковий, лідер проєкту, начальник департаменту єдиного корпоративного сервісу і кадрового адміністрування ПрАТ "Полтавський ГЗК": "Зариблення Дніпра - це наша постійна робота. Компанія Ferrexpo вже вклала більше півмільйона грн у даний напрямок і планує продовжувати впровадження ініціатив по збереженню водних ресурсів нашого регіону. Дане питання потребує комплексного вирішення, тому на місцевому рівні ми розповсюджуємо інформацію серед населення про те, що необхідно прибирати сміття, не використовувати миючі засоби із формальдегідом, які спричиняють формування синьо-зелених водоростей та дотримуватись правил і норм, встановлених законодавством щодо вилову риби. Ми вже бачимо суттєве зменшення цвітіння води, і влітку наші чудові пляжі будуть довше доступні для купання".



Довідка про компанію:



Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 млн тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO.



Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.