Компанія Huawei презентувала новий складний смартфон Mate Xs 2
Китайська компанія Huawei представила друге покоління флагманського смартфона зі складним екраном - Mate Xs 2
Презентацію транслював офіційний YouTube-канал компанії Huawei.
Головна фішка Huawei Mate Xs 2 - це те, що він складається із двох половинок, які з’єднані шарніром між собою – основний екран складається назовні.
Характеристики Huawei Mate Xs 2
Головний OLED-екран у розкладеному стані становить діагональ 7,8 дюйма та роздільну здатність 2480х2200 пікселів, а також відрізняється частотою оновлення 120 герц.
Новий смартфон може похизуватись процесором Qualcomm Snapdragon 888. Mate Xs 2 отримав 8 ГБ оперативної пам'яті та може вмістити до 512 ГБ данних.
На задній панелі телефону знайшлось місце для потрійної камери - 50, 12 і 8 мегапікселів.
Ціна Huawei Mate Xs 2
Вартість Huawei Mate Xs 2 складе 1999 євро.
- У червні 2021 року китайська компанія Huawei презентувала свою операційну систему для смартфонів та інших гаджетів.
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