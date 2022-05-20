Компанія Huawei презентувала новий складний смартфон Mate Xs 2

Презентацію транслював офіційний YouTube-канал компанії Huawei.

Головна фішка Huawei Mate Xs 2 - це те, що він складається із двох половинок, які з’єднані шарніром між собою – основний екран складається назовні.

Характеристики Huawei Mate Xs 2

Головний OLED-екран у розкладеному стані становить діагональ 7,8 дюйма та роздільну здатність 2480х2200 пікселів, а також відрізняється частотою оновлення 120 герц.

Новий смартфон може похизуватись процесором Qualcomm Snapdragon 888. Mate Xs 2 отримав 8 ГБ оперативної пам'яті та може вмістити до 512 ГБ данних.

На задній панелі телефону знайшлось місце для потрійної камери - 50, 12 і 8 мегапікселів.

Ціна Huawei Mate Xs 2

Вартість Huawei Mate Xs 2 складе 1999 євро.

У червні 2021 року китайська компанія Huawei презентувала свою операційну систему для смартфонів та інших гаджетів.