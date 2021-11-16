Компанія Huawei випустила свій перший електромобіль Avatr
Бренд Huawei спільно з Changan і CATL випустив перший автомобіль власної розробки, який може стати конкурентом Tesla
Про це повідомляє Autohome.
У понеділок, 15 листопада, китайський технологічний гігант Huawei презентував нову власну марку Avatar, яка буде випускати лише електромобілі. Для логотипу назву скоротили як Avatr.
В створенні бренду взяли участь компанії Changan і CATL. За технічну розробку відповідає Changan.
Перша машина бренду - купе-кросовер Avatr 11. Електромобіль бере розгін до 100 км/год за 4 секунди, і здатний проїхати на одній зарядці близько 700 км. Зарядний пристрій постійного струму підтримує потужність до 200 кВт.
Прем'єра серійної машини відбудеться навесні 2022 року, а старт продажів планується в кінці літа.
Протягом найближчих п'яти років компанія збирається представити ще чотири моделі Avatar.
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