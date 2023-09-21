Компанія IDS Ukraine вимагає зупинити рейдерство "Моршинської" та скасувати конкурс АРМА

Уже більше року компанія IDS Ukraine - найбільший виробник бутильованої питної води Моршинська - зазнає тиску з боку Національного агентства з питань розшуку та управління активами, судів та інших державних інституцій. Формальним приводом для цього стала присутність серед акціонерів підсанкційних осіб, що призвело до арешту 100% корпоративних прав компанії. Серед підсанкційних осіб — російський бізнесмен Михайло Фрідмін, якому належить 18,23% акцій. Водночас у "Моршинській" заявляють: такий підхід є незаконним. Адже понад 50% акцій компанії належить акціонерам з Великої Британії, Грузії та України, до яких не застосовано жодних санкцій. Утім, їх позбавили законних прав власності.

"Суд замість арешту лише частки активів підсанкційних акціонерів у розмірі 49,9% застосував неправомірний арешт усіх 100% корпоративних прав групи компаній IDS Україна. Але у структурі власності є більше 50 відсотків непідсанкційних акціонерів. Серед яких громадяни Великої Британії, Уряд Грузії, той же засновник компанії Всеволод Білас. І що робити з ними? Право приватної власності має бути недоторканим", - вважає член ради директорів IDS UKRAINE, директор з юридичних питань та економiчної безпеки Вадим Вичка.

За словами юристів компанії, на цьому правопорушення не завершились. Після арешту активів їхнім управителем АРМА обрало прямого конкурента Моршинської. І вже зараз, без проведення належної оцінки і дозволу на концентрацію, АРМА планує передати управління саме їм. У компанії такі дії називають "рейдерством" з метою знищення бізнесу конкурента, який успішно працює на ринку України уже понад 25 років.

"Усі ці зловживання з боку АРМА та інші порушення дійсно становлять загрозу рейдерського захоплення активів IDS Україна та одночасно загрожують інтересам держави. Зараз рейдери намагаються по суті перехопити у держави ласий актив, залишити бюджет без надходжень від продажу частки підсанкційних осіб", - каже Вадим Вичка.

В IDS Ukraine наполягають, що оскільки конкурс на вибір управителя був проведений з чисельними порушеннями, його результати потрібно скасувати. Натомість в компанії пропонують державі відкритий діалог для пошуку найкращого рішення. Зокрема, менеджмент компанії готовий прийняти в управління активи російських акціонерів - допоки питання щодо конфіскації їхньої частки не буде державою вирішено у юридично бездоганний спосіб.

"Підсанкційні особи не мають впливу на діяльність IDS Україна з початку війни. Бізнесом управляє українська рада директорів, яка складається з українських топ-менеджерів, патріотів своєї країни. Очолює її Всеволод Білас, відома людина, яка задовго до появи на обрії Альфа-груп заснувала з нуля виробництво "Моршинської ", - зазначає Вадим Вичка.

Доброчесні власники компанії запевняють, що в змозі забезпечити повну керованість "Моршинської". До того ж компанія успішно працює за міжнародними стандартами корпоративного управління. А тому не потребує будь-якого операційного втручання. Лише за минулий рік IDS Ukraine перерахувала до бюджету країни майже 700 мільйони гривень. Вона надає роботу трьом тисячам осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких міст як Миргород і Моршин.