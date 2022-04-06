Компанія Intel зупинила свою роботу в Росії
Американський виробник мікропроцесорів Intel зупинив свою роботу в РФ
Про це повідомляє офіційний сайт компанії Intel.
"Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України і закликати до якнайшвидшого відновлення миру. Ми негайно зупинили всі ділові операції в Росії", - йдеться в повідомленні американської топ-компанії.
Варто відзначити, що в Intel заявили, що продовжують підтримувати своїх працівників по всьому світу. Зокрема, і в Росії, де числиться понад 1200 співробітників американської компанії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.86
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.93
- Актуальне
- Важливе