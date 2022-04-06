Компанія Intel зупинила свою роботу в Росії

Про це повідомляє офіційний сайт компанії Intel.



"Intel продовжує разом зі світовою спільнотою засуджувати війну Росії проти України і закликати до якнайшвидшого відновлення миру. Ми негайно зупинили всі ділові операції в Росії", - йдеться в повідомленні американської топ-компанії.



Варто відзначити, що в Intel заявили, що продовжують підтримувати своїх працівників по всьому світу. Зокрема, і в Росії, де числиться понад 1200 співробітників американської компанії.



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