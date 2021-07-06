Компанія JBL Ukraine опублікувала в Instagram карту без Криму та окупованого Донбасу
На Instagram-сторінці офіційного представництво акустичної та аудіотехніки JBL в Україні опублікували мапу України без Криму і частини Донбасу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Компанія розмістила сторіз, у якому опитує своїх читачів, з якого вони міста, на фоні карти України без окупованих Росією територій.
Згодом, після обурення користувачів, JBL опублікували пост з вибаченнями.
"Ми офіційно приносимо вибачення перед всіма українцям за помилку. Наша позиція незмінна: "Ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк – це територія України", - йдеться у повідомленні.
Компанія заявила, що "змінить частину команди, яка призвела до помилки", та звернуться до поліції з проханням надати правову оцінку вчинку співробітників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе