Компанія JBL Ukraine опублікувала в Instagram карту без Криму та окупованого Донбасу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Компанія розмістила сторіз, у якому опитує своїх читачів, з якого вони міста, на фоні карти України без окупованих Росією територій.







Згодом, після обурення користувачів, JBL опублікували пост з вибаченнями.



"Ми офіційно приносимо вибачення перед всіма українцям за помилку. Наша позиція незмінна: "Ми вважаємо, що Крим, Луганськ та Донецьк – це територія України", - йдеться у повідомленні.



Компанія заявила, що "змінить частину команди, яка призвела до помилки", та звернуться до поліції з проханням надати правову оцінку вчинку співробітників.





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