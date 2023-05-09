Компанія Philips продовжить поставки лікарняного обладнання до Росії, - Reuters

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на заяву генерального директора компанії Philips Роя Якобса

"Право на охорону здоров'я є універсальним, і ми є частиною системи охорони здоров'я", - сказав Якобс.

Якобс заявив, що діяльність Philips в Росії зосереджена на обслуговуванні та постачанні лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. Водночас компанія припинила продавати в країні засоби особистої гігієни, за винятком товарів для вагітних. За його словами, діяльність компанії в РФ досі є збитковою.