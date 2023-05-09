Компанія Philips продовжить поставки лікарняного обладнання до Росії, - Reuters
Нідерландська технологічна компанія Philips продовжує поставляти лікарняне обладнання до Росії, незважаючи на війну з Україною
Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на заяву генерального директора компанії Philips Роя Якобса
"Право на охорону здоров'я є універсальним, і ми є частиною системи охорони здоров'я", - сказав Якобс.
Якобс заявив, що діяльність Philips в Росії зосереджена на обслуговуванні та постачанні лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. Водночас компанія припинила продавати в країні засоби особистої гігієни, за винятком товарів для вагітних. За його словами, діяльність компанії в РФ досі є збитковою.
- 20 квітня Bloomberg писав, що деякі з ключових союзників України, включаючи США, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.
- На це заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що у разі повної заборони країнами G7 експорту товарів до Росії Москва вживатиме зустрічних заходів.
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