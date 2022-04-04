Компанія-розробник гри World of Tanks оголосила, що залишає ринок РФ та Білорусі

Про це повідомляє офіційний сайт Wargaming.

У компанії повідомили, що з 31 березня передали ігровий бізнес у Росії та Білорусі під управління Lesta Studio, яка не пов'язана з Wargaming.

"Компанія не отримає прибуток від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки внаслідок цього рішення", - йдеться у заяві компанії.

У Wargaming заявили, що впродовж перехідного періоду всі її продукти залишаться доступними в Росії та Білорусі. Скільки триватиме цей період, не уточнюється. Wargaming також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.

19 березня повідомлялося, що після виходу з ринку РФ іноземних ІТ-компаній, росіяни зіштовхнулись з колапсом у сфері IT.

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