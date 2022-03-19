Росіяни зіштовхнулись з повним колапсом у сфері IT, - Центр при РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

У ЦПД наголосили, що російські компанії, що створювали програмне забезпечення за державним замовленням, звикли просто запозичувати вже готові продукти, переробляючи їх.

"На критичну ситуацію в РФ вказує те, що працівники держустанов почали отримувати таблиці з переліком "вітчизняного" програмного забезпечення, в яких одні продукти є запозиченнями, інші - не мають певного функціонала, а треті - просто змінили місце свого розроблення на російське. Програми Blender, Krita, Gimp та інші з відкритим кодом у таблицях підписані як "російське ПЗ" (програми з відкритим кодом мають доступний для перегляду та зміни код, що дозволяє використовувати його для модифікації версій програм та виправлення помилок в них", - повідомили у Центрі РНБО.

Водночас у ЦПД звернули увагу, що вказані таблиці зроблено у "ворожому" Excel.

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