Компанія SpaceX запустила в космос 56 нових супутників Starlink і посадила ракету в море
Компанія SpaceX вранці 14 травня запустила на орбіту 56 нових широкосмугових супутників Starlink і в рамках останньої успішної місії посадила в море ракету
Про це інформує Space.
У неділю о 01:03 за східним часом зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді запустили в космос ракету Falcon 9. На свому борту вона перевозила 56 нових супутників Starlink.
Перший ступінь ракети повернувся на Землю через 8,5 хвилини після старту. Він приземлився на безпілотний корабель SpaceX "Просто прочитай інструкцію", що на цей час перебував в Атлантичному океані. Це стало 11 запуском і посадкою цього ракетоносія.
Верхній ступінь Falcon 9 вивів 56 супутників на низьку орбіту Землі. Усі супутники планують розгорнути приблизно за 65 хвилин після запуску.
Запуск Falcon 9 цієї неділі став 26 польотом ракети. Також це стало 31-ю орбітальною місією для SpaceX у 2023 році. Крім того, наразі компанія запустила в космос майже 4400 супутників Starlink. Понад 4 тис. з них зараз активні.
- 11 травня космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела на навколоземну орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink.
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