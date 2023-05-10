Про це повідомляє Reuters.

Акції компанії підскочили на 4% після того, як компанія заявила, що травнева місія стане останнім випробуванням системи космічного корабля та досвіду астронавтів перед тим, як відкрити його для комерційних послуг.



У травні минулого року авіакомпанія за підтримки мільярдера Річарда Бренсона відклала комерційні рейси до першого кварталу 2023 року через кризу ланцюга поставок і брак робочої сили.

Після тривалої модернізації свого орієнтованого на круїзи космічного корабля в лютому Virgin Galactic знову відкрила квитки на космічний корабель за ціною 450 000 доларів США на людину з початковим внеском у 150 000 доларів США.