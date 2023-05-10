Компанія Virgin Galactic розпочне комерційні польоти до космосу наприкінці червня, - Reuters
У компанії Virgin Galactic Holdings заявили, що планують здійснити перший комерційний політ до космосу наприкінці червня цього року
Про це повідомляє Reuters.
Акції компанії підскочили на 4% після того, як компанія заявила, що травнева місія стане останнім випробуванням системи космічного корабля та досвіду астронавтів перед тим, як відкрити його для комерційних послуг.
У травні минулого року авіакомпанія за підтримки мільярдера Річарда Бренсона відклала комерційні рейси до першого кварталу 2023 року через кризу ланцюга поставок і брак робочої сили.
Після тривалої модернізації свого орієнтованого на круїзи космічного корабля в лютому Virgin Galactic знову відкрила квитки на космічний корабель за ціною 450 000 доларів США на людину з початковим внеском у 150 000 доларів США.
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