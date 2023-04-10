Відбудова і розмінування: Зеленський зустрівся з британським мільярдером Бренсоном, який долучився до United24
Володимир Зеленський 10 квітня зустрівся з британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став амбасадором United24 й обговорив з ним відбудову та розмінування України
Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.
Річард Бренсон - засновник компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite. Зеленський розповів, що Бренсон допомагає Україні ще з 2014 року.
"Зустрівся сьогодні з Річардом Бренсоном – дуже відомим британським підприємцем і давнім другом України. Він підтримує нас ще з 14-го року – і словом, і конкретною роботою. Зараз вирішив приєднатися до команди амбасадорів United24", - розповів Зеленський.
Чоловіки обговорили подальше відновлення України, а також гуманітарне розмінування.
"Обговорили, як саме глобальний вплив пана Бренсона може допомагати нашому відновленню, відбудові наших освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги для України, зокрема, щоб проводити гуманітарне розмінування", - зазначив глава держави.
- До платформи United24 за 11 місяців роботи долучилися люди зі всього світу, нині сума благодійних внесків перетнула позначку в 305 мільйонів доларів.
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