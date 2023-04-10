Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

Річард Бренсон - засновник компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite. Зеленський розповів, що Бренсон допомагає Україні ще з 2014 року.

"Зустрівся сьогодні з Річардом Бренсоном – дуже відомим британським підприємцем і давнім другом України. Він підтримує нас ще з 14-го року – і словом, і конкретною роботою. Зараз вирішив приєднатися до команди амбасадорів United24", - розповів Зеленський.

Чоловіки обговорили подальше відновлення України, а також гуманітарне розмінування.

"Обговорили, як саме глобальний вплив пана Бренсона може допомагати нашому відновленню, відбудові наших освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги для України, зокрема, щоб проводити гуманітарне розмінування", - зазначив глава держави.