Компанія-виробник винищувачів F-16 Lockheed Martin збільшить своє виробництво, - FT

Про це мовиться в інтерв'ю Financial Times з головним операційним директором американської оборонної компанії Френком Сент-Джоном.

Компанія Lockheed Martin заявила, що готова задовольнити попит на свої літаки F-16, оскільки деякі з найближчих європейських союзників України відновлюють зусилля щодо надання Києву винищувачів.

Френк Сент-Джон, головний операційний найбільшого оборонного підрядника США, сказав, що було "багато розмов про передачу F-16 третіми сторонами" - за допомогою яких країни реекспортували б свої американські літаки в Україну.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня виключив передачу Україні бойової авіації.

Як зазначило видання Politico 26 січня, міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ. Це сталося після оголошення про передачу танків.

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