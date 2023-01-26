Компанія-виробник винищувачів F-16 Lockheed Martin збільшить своє виробництво, - FT
Виробник винищувачів F-16 Lockheed Martin наростить свої потужності з виробництва, оскільки союзники України пожвавлюють дебати щодо їхнього надання
Про це мовиться в інтерв'ю Financial Times з головним операційним директором американської оборонної компанії Френком Сент-Джоном.
Компанія Lockheed Martin заявила, що готова задовольнити попит на свої літаки F-16, оскільки деякі з найближчих європейських союзників України відновлюють зусилля щодо надання Києву винищувачів.
Френк Сент-Джон, головний операційний найбільшого оборонного підрядника США, сказав, що було "багато розмов про передачу F-16 третіми сторонами" - за допомогою яких країни реекспортували б свої американські літаки в Україну.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня виключив передачу Україні бойової авіації.
- Як зазначило видання Politico 26 січня, міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ. Це сталося після оголошення про передачу танків.
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