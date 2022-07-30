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Головна війна з Росією Комплектуючі для літаків та безпілотники, - у Пентагоні розповіли про нову партію військової допомоги Україні

Комплектуючі для літаків та безпілотники, - у Пентагоні розповіли про нову партію військової допомоги Україні

30 липня, 2022 субота
04:10
війна з Росією ЗСУ безпілотник дрон

США мають намір забезпечити Україну запчастинами для військових літаків радянського і українського виробництва, а також планують в серпні передати нову партію безпілотників Phoenix Ghost

Про це повідомив представник Пентагону під час брифінг.

Як завив представник Міноборони США, відомство працює над тим, щоб придбати "значну" кількість цих запчастин.

"Робляться серйозні зусилля для того, щоб ми могли продовжувати виробляти не тільки те, що потрібно Україні, але і те, що потрібно нам", - сказав представник американського оборонного відомства.

  • Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.
  • Також про хороші новини, які слід очікувати, розповів Резніков після розмови з американським колегою.

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США
зброя для України
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