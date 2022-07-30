Комплектуючі для літаків та безпілотники, - у Пентагоні розповіли про нову партію військової допомоги Україні
США мають намір забезпечити Україну запчастинами для військових літаків радянського і українського виробництва, а також планують в серпні передати нову партію безпілотників Phoenix Ghost
Про це повідомив представник Пентагону під час брифінг.
Як завив представник Міноборони США, відомство працює над тим, щоб придбати "значну" кількість цих запчастин.
"Робляться серйозні зусилля для того, щоб ми могли продовжувати виробляти не тільки те, що потрібно Україні, але і те, що потрібно нам", - сказав представник американського оборонного відомства.
- Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.
- Також про хороші новини, які слід очікувати, розповів Резніков після розмови з американським колегою.
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