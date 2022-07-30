Про це повідомив представник Пентагону під час брифінг.

Як завив представник Міноборони США, відомство працює над тим, щоб придбати "значну" кількість цих запчастин.

"Робляться серйозні зусилля для того, щоб ми могли продовжувати виробляти не тільки те, що потрібно Україні, але і те, що потрібно нам", - сказав представник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.

Також про хороші новини, які слід очікувати, розповів Резніков після розмови з американським колегою.

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