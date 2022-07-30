"Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - Резніков після розмови з колегою зі США
Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном поточну ситуацію і оборонну допомогу
Про це у своєму твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков.
"Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої попередньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - написав він.
- Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.
- Також напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який до цього поспілкувався Лавровим.
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