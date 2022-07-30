Про це у своєму твіттері написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні ми обговорили останні події з часу нашої попередньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності", - написав він.

Нагадаємо, координатор Ради національної безпеки США на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.

Також напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який до цього поспілкувався Лавровим.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb