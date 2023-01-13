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OPINION

Кому вигідно перебування депутатів від ОПЗЖ у владі

Микола Княжицький
13 січня, 2023 п'ятниця
07:46
Погляд Микола Княжицький

Дивна ситуація з ОПЗЖ. Партію ніби заборонили, але усі її представники і далі працюють в органах влади

От уявіть: Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини заборонена, а Гітлер і Борман і далі засідають у Бундестазі у якихось “Відновленнях Німеччини”. Якась імітація. Мандату позбавили лише тих, хто втік з країни, паралельно позбавивши громадянства. А отже позбавили й відповідальності за зраду. Чужу країну не зрадиш, а вони громадяни інших країн.

Ті, хто не втік тепер патріоти. Чи надовго? Влада стверджує, що не можна позбавити депутатства, тому члени ОПЗЖ повинні працювати. Це не так. Більшість з депутатів цієї фракції самі з неї вийшли. А це відповідно до Конституції є підставою для припинення повноважень. Інша підстава — набрання законної сили обвинувальним вироком щодо депутата. Якщо ОПЗЖ заборонена, як злочинна організація, то де вироки щодо її керівництва?

Влада стверджує, що не можна позбавити депутатства, тому члени ОПЗЖ повинні працювати. Це не так. Більшість з депутатів цієї фракції самі з неї вийшли. А це відповідно до Конституції є підставою для припинення повноважень

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Якщо вироків немає, депутати, які не втекли працюють у радах, то заборона ОПЗЖ — лише імітація. Піар для патріотичного електорату. Є і далі така партія. Бо партія — це не назва, а об‘єднання людей. Просто у такий спосіб через погрози та шантаж фактично доєднали голоси депутатів ОПЗЖ до голосів “Слуг Народу”.

Війна для одних — подвиг, для інших — піар, для одних боротьба за демократію, для інших шанс побудувати авторитарну систему.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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Верховна Рада
Конституція України
ОПЗЖ
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