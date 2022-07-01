У Швейцарії наступного тижня плануватимуть реконструкцію України. За інформацією Blick, з українського боку за лаштунками чути лемент.

Разом проти Путіна – це було колись в Україні. Через чотири місяці після початку війни єдність у Києві руйнується, а міжпартійна злагода в парламенті залишилася в минулому. В основі біди – український саміт 4–5 липня у Швейцарії. Керівна партія «Слуга Народу», очевидно, хотіла відсторонити від участі опозицію. Про це свідчить дослідження Blick.

«Партія Зеленського лише хотіла відправити своїх депутатів до Лугано», — сказав Blick політик із Верховної Ради. Це стало відомо лише близько двох тижнів тому, коли делегація мала бути затверджена в міжпартійному комітеті. «Ми про це дізналися лише тоді, коли побачили список», — каже інший депутат.

Нарешті піднявся переполох. Комітет у закордонних справах сперечався, поки керівна партія не дозволила чотирьом іншим парламентським групам відправити своїх представників.

21 депутат Зеленського – і лише четверо інших

Інцидент підтверджують кілька депутатів. Вони бажають залишитися анонімними, побоюючись санкцій з боку керівної партії та заборони майбутніх поїздок.

Blick також має список українських депутатів, які беруть участь у «Конференції з відновлення України» (URC2022), що проходитиме в Лугано.

Окрім 21 депутата від партії Зеленського «Слуга Народу», до Швейцарії дозволено виїхати по одному депутату від фракцій «Європейська Солідарність», «Голос» і «Батьківщина». Крім того, може прийти хтось із партії «За майбутнє», яка підтримує керівну партію в парламенті.

Урядова фракція надсилає до Лугано більш ніж у сім разів більше депутатів, ніж три інші затверджені фракції, навіть якщо, включаючи дві партії підтримки в парламенті, вона має лише в чотири рази більше представників.

Екс-президент Порошенко не зміг бути присутнім на засіданнях НАТО

Опозиція дуже розлючена. Вона бачить закономірність у цьому процесі. Після кількох «успішних спільних подорожей» у перші два місяці війни депутати Зеленського дедалі частіше відстороняли своїх колег.

Про це також свідчить інцидент з екс-президентом України Петром Порошенком, якого нібито зупинили на кордоні 28 травня, коли він прямував на зустріч НАТО в Литву. Колишній глава держави, який зараз зсідає у парламенті від створеної ним проєвропейської партії «Європейська Солідарність», тоді звинуватив уряд у порушенні свого слова. Після вторгнення Путіна проросійські сили були виключені з парламенту, але інші партії домовилися про "політичне перемир'я" - мовчазну згоду відкинути внутрішньополітичні розбіжності в спільній боротьбі з ворогом.

Опозиція звинувачує Зеленського у владних іграх

Депутати від опозиції почуваються маргіналізованими. Вони звинувачують Зеленського та його партію в непропорційному використанні воєнної ситуації для розширення власної влади.

Згідно з враженням члена парламенту, з яким спілкувався Blick, стратегія також впливає на телевізійну програму, яка контролювалася урядом з початку війни: «Депутати, які не належать до керівної партії, більше не представлені в основному джерелі інформації для громадськості. У кожного, хто дивиться, створюється враження, що за Україну борються і хочуть врятувати лише президент, його штаб і його партія».

Нардепи: «Ніхто не хоче змінювати «збірну України»

Керівна партія не згодна. «Список делегації до Лугано збалансований, і ми добре співпрацюємо з опозицією в цей складний час», — каже Blick Марія Мезенцева, депутат від "Слуги Народу" і заступник голови Комітету з питань євроінтеграції. Наприклад, парламентарі обмінялися міжпартійними контактами з іноземними ЗМІ.

Мезенцева підкреслює, що сама брала участь у багатьох міжпартійних поїздках. «Ми завжди звертаємо увагу на мікс. Нас сприймають як «команду України», і ніхто не хоче це змінювати. Але ми найбільша партія, тому, звичайно, ми посилаємо більше депутатів».

Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що учасників відбирали суто «за технічною стороною». «Хочу всім нам нагадати, що зараз точно не час для політичного туризму чи якихось безпідставних поїздок за кордон». Відібрані євродепутати вже беруть участь у відповідних проектах, мають достатні навички у цій сфері або раніше працювали у відповідних робочих чи міжпарламентських групах.

Однак опозиція також критикує це, оскільки партія Зеленського, яку було засновано лише в 2018 році, складається переважно з політичних новачків. «Лугано – це економіка та реконструкція України, а не партійна політика. Потрібна експертиза в тих сферах, які ми маємо відновити», – каже багаторічний депутат. Він хвалить «слуг народу» за їхній ентузіазм на початку війни та їхнє «фантастичне спілкування». Але нардеп сумнівається, що однопартійці Зеленського достатньо досвідчені для наступного етапу.

Саміт у Лугано – "вирішальний" для майбутнього України

«Ви були чудові в перші місяць-два війни. Але зараз ми повинні одночасно перемогти росіян і врятувати країну від економічного колапсу. Економіка має працювати, соціальні системи мають працювати, і ми маємо відбудовувати цілі території. Якщо ми не зробимо це якісно і досить швидко, люди не повернуться, і ми втратимо значну частину населення, яке залишиться осілим в інших країнах», – каже політикиня, яка сама обіймала кілька керівних посад у міністерствах і державних установах.

Вона та інші депутати також побоюються, що Лугано спрямований на швидкі гроші. Вони критикують перейменування конференції, організованої Швейцарією, з «Конференції реформ» на «Конференцію відновлення». «Схоже, що порядок денний реформ більше не відіграє значної ролі. Вони потрібні нам як опора для реконструкції», – пояснює політик, який прихильний до зближення з ЄС. Інший каже: «Ми виграємо цю війну на 100%. Але те, що відбуватиметься після цього, мене хвилює».

Український саміт у Лугано має вирішальне значення для просування країни вперед не лише в економічному, а й у соціальному та політичному планах. Але в опозиційних експертів поки мало інформації про важливу міжнародну зустріч. Це готує уряд.

І їм більше не буде цікаво працювати разом.