Конфлікт в Азії може відвернути увагу від війни в Україні, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"З огляду на заяви Китаю та США, ми бачимо, що динаміка в стосунках цих двох країн доволі жорстка. На мою думку, ризики конфлікту Китаю та США дуже високі. Зараз Китай використовує ситуацію з Тайванем, щоб зрозуміти вразливі місця Сполучених Штатів Америки та їх можливості підтримувати декілька конфліктів у світі", - пояснив Згурець.

Аналітик переконаний, що Китай буде і далі тиснути на США, щоб забезпечити собі дипломатичні та військові поступки

“Є певні ризики, що найближчим часом може відбутись ескалація конфлікту в Азії. Китай буде продовжувати тиснути на США, щоб запезпечити собі певні поступки. Для України такий конфлікт теж матиме негативні наслідки. Оскільки існують ризики відволікання уваги від війни в Україні”. - додав він.

31 липня Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн, серед яких не виявилося Тайваню.

1 серпня тайванські ЗМІ повідомили, що візит Ненсі Пелосі до країни відбудеться 2 серпня.

1 серпня МЗС Китаю заявив, що можливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань матиме серйозні наслідки.