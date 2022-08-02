Конфлікт в Азії може відвернути увагу від війни в Україні, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що конфлікт в Азії матиме негативні наслідки для України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"З огляду на заяви Китаю та США, ми бачимо, що динаміка в стосунках цих двох країн доволі жорстка. На мою думку, ризики конфлікту Китаю та США дуже високі. Зараз Китай використовує ситуацію з Тайванем, щоб зрозуміти вразливі місця Сполучених Штатів Америки та їх можливості підтримувати декілька конфліктів у світі", - пояснив Згурець.
Аналітик переконаний, що Китай буде і далі тиснути на США, щоб забезпечити собі дипломатичні та військові поступки
“Є певні ризики, що найближчим часом може відбутись ескалація конфлікту в Азії. Китай буде продовжувати тиснути на США, щоб запезпечити собі певні поступки. Для України такий конфлікт теж матиме негативні наслідки. Оскільки існують ризики відволікання уваги від війни в Україні”. - додав він.
- 31 липня Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн, серед яких не виявилося Тайваню.
- 1 серпня тайванські ЗМІ повідомили, що візит Ненсі Пелосі до країни відбудеться 2 серпня.
- 1 серпня МЗС Китаю заявив, що можливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань матиме серйозні наслідки.
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