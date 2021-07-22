Конгресмени надіслали лист Байдену, щоб змінити дату візиту Зеленського у Білий дім

Про це повідомляє "Голос Америки".



"Мені не подобається такий час взагалі ... Ми направили лист президенту (Джо Байдену - ред.), закликаючи, щоб цю дату змінили - для того, щоб члени Конгресу були тут у Вашингтоні в один час. Я сподіваюсь, що президент це розгляне. Я знаю, що він дуже зайнятий - це перший рік його адміністрації. Але змінити дату не так складно - і дозволити нам провести належний діалог з українським президентом", - сказала співголова Групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптур.



Напередодні в Білому домі оголосили, що чекають українського президента у Вашингтоні 30 серпня. Але в цей час Конгрес США буде на канікулах, які триватимуть з 7 серпня по 20 вересня, що ускладнює планування зустрічей з конгресменами та сенаторами.

Напередодні обрану дату візиту Зеленського розкритикував також сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленський не зможе залучити членів Конгресу, які на двопартійній основі протистоять капітуляції Байдена перед Путіним щодо Північного потоку-2. Мабуть, просто співпадіння", - написав сенатор у Twitter.

